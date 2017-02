Michelle Soifer: No siento nada al ver a Erick Sabater [VIDEO]

Michelle Soifer se pronunció sobre la acalorada discusión que protagonizó Erick Sabater con Kevin Blow, el último martes, al finalizar el programa ‘En boca de todos’.



“Me enteré del tema y espero que hayan arreglado sus cosas. Yo estaba detrás (del set) y no me gané con eso (pelea)”, comentó Michelle Soifer.



“Deberían aclarar las cosas y parar de una vez, Erick ya debería ponerle ‘stop’ a esto. Yo no fui al programa a molestarlo, nunca haré nada para molestarlo ni insultarlo. Él me busca y él me encuentra. ¿Qué me produce ver a Erick? Nada, qué pena ¿no?, pero creo que la gente se gana el amor y también el rechazo”, señaló Michelle Soifer.



En tanto, Kevin Blow reveló que Erick Sabater ‘perdió los papeles’ durante la discusión que tuvieron.



“Le dije: ‘no seas malcriado, no seas faltoso’. Erick perdió los papeles y se vio su realidad. No era para que se comporte así. Se quería lucir delante de la gente, haciéndose el ‘gallito’ y machito. Erick ha mantenido su careta de caballero hasta conseguir lo que quería. Tiene que dedicarse a la actuación, porque no puede ser tan ‘cara de palo’”, precisó Kevin Blow.



Por su parte, Sabater dijo que solo quiso aclarar las cosas con Kevin.



“Le saqué ‘al fresco’ delante de todo el mundo y dije que era un oportunista. ¿Cómo reaccionó Michelle por la pelea? Ella estaba disfrutando, me imagino que creía que estábamos peleando por ella”, sostuvo el modelo.

