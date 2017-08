Michelle Soifer le responde a Yola Polastri: "Soy la segunda persona más querida del Perú" [VIDEO]

Michelle Soifer responde fuerte y claro. La participante de Esto Es Guerra no se quedó callada ante las críticas de Yola Polastri por ser elegida por la Municipalidad de Lima como animadora infantil por el Día del Niño. Ante esto, la 'bombón asesino' decidió armar su artillería antes de responderle a la emblemática animadora.

"Creo que ella tiene otro público. Ella no solo hace shows infantiles. Anima fiestas corporativas. Nos hemos vacilado en la fiesta de América Televisión ¿de qué estamos hablando ahora? Estos niños me quisieron ver y yo lo acepté", dijo Michelle Soifer en América Espectáculos.

Pero eso no fue todo. La participante de Esto Es Guerra soltó una frase muy curiosa durante su entrevista. Cuando le comentaron que su participación en el evento de la Municipalidad de Lima fue criticada, ella comentó que no le importan los comentarios porque es la segunda persona más querida del Perú.

"Lo pasé increíble. Soy la segunda persona más querida aquí en el Perú gracias a Dios. Esas críticas me valen, me resbalen. Siempre habrá críticas pero siempre voy a salir adelante y poner la cara", manifestó Michelle Soifer.

Recordemos que Yola Polastri consideró como 'impovisados' a todos aquellos que hacen dos cosas al mismo tiempo y que no están dedicados 100% a ese rubro. La animadora infantil remarcó que Michelle Soifer destaca en otros aspectos.

"Que Michelle haga un programa infantil, si eso es lo que quieren que entendamos en el aviso, no sé, no la veo. Creo que soy una especie en extinción, como la única animadora infantil, auténtica y original. No he cambiado de rubro, tampoco hago dos cosas a la vez", dijo Yola Polastri.

La página de Facebook oficial del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), anunció con un afiche que Michelle Soifer se presentaría el domingo 20 de agosto. La participante de Esto Es Guerra fue parte de las celebraciones que organizó la comuna limeña para festejar a los niños en su día.

Sin embargo, horas después de haberse realizado el anuncio, la página de SERPAR decidió borrar la publicación sobre el show de Michelle Soifer, al parecer, por la ola de críticas que generó. La participante del reality se presentó de todas maneras.

