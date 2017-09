Miguel Arce: El desatinado comentario de chico reality tras terremoto en México [VIDEO y FOTOS]

El terremoto en México causó la muerte de 38 personas y miles de heridos. El hecho es una tragedia, pero el ex chico reality Miguel Arce tiene ganas de bromear. Felizmente las redes sociales ya le hicieron entender que el país no está para hacerse el gracioso en este momento.



Miguel Arce publicó una imagen en Instagram donde parece que el terremoto lo afectó, pero es sólo una foto posada donde el ex chico reality movió los objetos con el fin de bromear sobre la tragedia. Las redes sociales le hicieron sentir su repudio y tuvo que eliminar la publicación en la mencionada red social.



En la imagen se ve a Miguel Arce junto a su compañero que también es actor posando para la foto. La imagen fue borrada de Instagram por el ex chico reality pero aún se puede ver en el twitter del su compañero, Mariano Foulquie‏.



Miguel Arce y su desatinado comentario por terremoto en México Miguel Arce y su desatinado comentario por terremoto en México Miguel Arce y su desatinado comentario por terremoto en México

Miguel Arce retiró la foto como símbolo de disculpas ante los comentarios indignados que recibió. "No se juega con un terremoto, hay 30 muertos, no es momento para hacerse el payaso", le escribieron al ex chico reality.



Como se recuerda, Miguel Arce radica en México y forma parte de una puesta en escena llamada 'Solo para mujeres'. El ahora actor incluso brinda entrevistas en programas de farándula donde revela sus proyectos en el mundo de la actuación.



Un fuerte sismo de 8.2 grados en la escala de Richter sacudió el sur del país azteca cerca de la medianoche del jueves, según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS). El fuerte terremoto en México, que se sintió también en la capital mexciana, fue registrado a 119 kilómetros al sur-suroeste de la localidad de Tres Picos, en el estado de Chiapas.