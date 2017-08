Mijael Garrido Lecca no va más en Latina: Melissa Peschiera le dedica estas palabras [VIDEO]

Mijael Garrido Lecca dejó sorprendidos a muchos en las redes sociales con la publicación de un extenso post sobre su salida de Latina. Según contó el ahora exconductor de 90 Matinal, él presentó su renuncia al espacio hace un par de meses.



Sin embargo, Latina le habría comunicado recién este 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, que ya no iba más. En su mensaje, Mijael Garrido Lecca se mostró apenado porque no se le brindó la oportunidad de despedirse durante la transmisión del noticiero.



"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", expresó Mijael Garrido Lecca. Algunos usuarios creen que Latina no deseó hacerse 'problemas' y tomó la determinación de darle la respuesta en un momento en el cual él no pudiese decirle ‘adiós’ a la audiencia.



SOLIDARIDAD

"Tienes ética periodística y sabes que somos servidores sociales y no relacionistas públicos. Estoy segura de que oportunidades no faltarán", fue lo que escribió la periodista Melissa Peschiera en su cuenta de Twitter en referencia a la decisión de Mjiael Garrido Lecca.



No fueron pocos los usuarios en dicha red social los que se hicieron causa común con Melissa Peschiera. Además, hubo algunos que protestaron por la salida de Mjiael Garrido Lecca del referido canal.

Tienes ética periodística y sabes que somos servidores sociales y no relacionistas públicos. Estoy segura de que oportunidades no faltarán. https://t.co/KUiiTNpEQR — Melissa Peschiera (@MelissaPeschier) 30 de agosto de 2017

Mijael Garrido Lecca consejo legal a Zumba

¿POR QUÉ SE FUE?

Una de las más grandes interrogantes fue el motivo por el que Mjiael Garrido Lecca decidió renunciar a Latina. Según su kilométrico post en Facebook, él tenía unos conflictos éticos con el canal de la avenida San Felipe.



"Hace un par de meses puse mi cargo de conductor a disposición en Latina Televisión porque encontré varios de mis principios éticos y profesionales muy reñidos con el rumbo que el canal estaba tomando", escribió Mjiael Garrido Lecca en el inicio de su mensaje.