Mijael Garrido Lecca 'destraba' a Phillip Butters y acepta su reto para noquearlo [VIDEO]

El conductor de 90 Segundos, Mijael Garrido Lecca, aceptó el desafió de Phillip Butters y parece que ambos chocarán en un ring. El conductor radial dijo esta mañana que le pagaría 10.000 dólares a quien lo noquee.

"Hola, Phillip Butters. He visto que has ofrecido 10 mil dólares al que te noquee en una pelea de box entre tus detractores. Atraco. ¿Cómo es?", escribió el recién casado Mijael Garrido Lecca en Twitter. Hasta el momento, el conductor radial no le responde.

Phillip Butters dijo que estaba dispuesto a pelear y que el dinero se done al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

“No me importa la edad ni el peso. Pelearé con quien tú quieras. Y lo pongo así, si alguien quiere hacer una obra benéfica para el INEN, por ejemplo. Diez mil dólares por segundo a quien me noquea y lo regalamos al INEN”, manifestó.



Phillip Butters pidió que su contrincante utilice guantes de box y ni de seda porque esas son "mariconadas". Al respecto, Lúcar le dijo que le llevaría al ring un homosexual "bien homosexual" para que lo noquee.