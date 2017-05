Mijael Garrido Lecca: "Ahora que Yuca me imita, en la calle me dicen 'Yucael'" [FOTOS]

Mijael Garrido Lecca se dio un tiempo y contó a +Mujer detalles desconocidos de su vida y su trabajo en el noticiero 90 Matinal, al lado de Magaly Medina.



¿Cómo te sientes en ‘90 Matinal’?

Supercómodo, con mis compañeros hay mucha química.



Cuándo supiste que ibas a conducir con Magaly (Medina), ¿tuviste temor?

Nunca. Y no quiero desmerecerla, pero estar a su lado no me dio miedo, me motivó a hacer mejor las cosas.



¿Qué has aprendido de ella?

Su capacidad para transmitir ideas de forma sencilla.



¿Le has dado consejos cuando se ha ido de boca?

Nosotros compartimos la conducción, pero tenemos opiniones diferentes. Aunque ella sí tiene opiniones polémicas.



¿Qué te dice la gente en la calle?

Ahora que ‘Yuca’ me está imitando, me han empezado a decir, Yucael. A veces me dicen que les gustó un comentario que hice, pero también hay mucha gente terriblemente avinagrada.



¿Los memes te afectan?

Los tomo con humor y más me río cuando me dicen imbécil con ‘s’.



Mijael Garrido Lecca se vacila con la imitación de Yuca. (Video: Latina)

¿Cómo eras en el colegio?

Me gustaba mucho leer, pero me aburrían Física, Química y Matemáticas. Era un alumno promedio.



¿Cómo te diviertes?

Suelo ir al cine con mi esposa, salimos con nuestros amigos o nos quedamos en casa viendo series.



¿Bailas?

No es algo que me encante y tampoco creo que en eso sea muy bueno. No me gustan los lugares donde hay mucha gente, excepto el estadio.



DETALLISTA CON SU ESPOSA



¿Eres detallista?

Me gusta creer que lo soy, ojalá sea cierto.



¿Qué te gusta regalarle a tu esposa?

Flores y chocolates.



¿Le cocinas?

Sí y la verdad lo hago muy bien. Mi especialidad es el chupe de camarones, pero también hago cebiche y otras cosas.



