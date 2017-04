¿Milena Zárate y Edwin Sierra no pueden conciliar en paz? [VIDEO]

‘No quiere conciliar’, afirmó Milena Zárate sobre el careo que tuvo con Edwin Sierra.



“He tratado de llegar a un acuerdo con el señor (Edwin) Sierra, pero se niega. Lo único que le interesa es hablar de dinero, en ningún momento piensa en su hija, ni dice cuándo irá a verla. Y eso se lo dije delante de la jueza, que es un mal padre”, comentó Milena Zárate.



Luego, Milena Zárate detalló que el cómico la ha demandado por ‘daño psicológico’.



“Dice que le hago daño con mis declaraciones, pero solo digo mi verdad y reclamo por mi hija. Asegura que no tiene para nuestra pequeña, pero me han contado que le paga los estudios a su novia. A pesar que me hizo tanto daño al engañarme con mi hermana, le abrí las puertas de mi casa para que vea a la niña, pero no va”, agregó Milena Zárate.

Milena Zárate y Greysi Ulloa pelean

MINIMIZA DEMANDA

Por su parte, la pareja de Edwin Sierra, Pilar Gasca, restó importancia a las declaraciones de Milena Zárate, quien reveló que demandaría a la modelo tras hacer público el monto de dinero (5 500 soles) que le da el comediante por la menor.



“No me ha llegado nada, pero quien hizo público el monto del dinero fue Edwin Sierra, así que debería informarse bien antes de perder el tiempo mandando cartas notariales. Y así quisiera demandarme, con gusto que se pelee con mis abogados. Estoy feliz y nadie opacará mi felicidad, menos ella (Milena Zárate)”, comentó Gasca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.