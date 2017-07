Milena Zárate acusó a Edwin Sierra de olvidarse de su hija [VIDEO]

Milena Zárate nuevamente arremetió contra Edwin Sierra y esta vez lo acusó de no querer asistir al cumpleaños de su hija Kristell.



“Él tiene que olvidarse que nosotros tenemos inconvenientes. No es su día ni el mío, él tiene que estar presente en el cumpleaños y las fechas importantes de su hija. No soporto ni su respiración, pero siempre agacho la cabeza porque está nuestra hija al costado... Cuando él se la lleva es como si se llevara mi corazón con ella. Yo no confío en él”, expresó Milena Zárate sobre Edwin Sierra.



Además, indicó que Edwin Sierra debería hacer acto de presencia, aunque sea para tomarse la foto. “Aunque sea debemos estar juntos para la fotos. Siempre me afectan estos temas, porque Kristell significa todo en mi vida. Edwin, a la edad que tiene, no madura. A él no le pido absolutamente nada que no sea para su hija y lo que le corresponde por ley”, precisó Milena Zárate.

En otro momento, Milena Zárate dijo que no le importan los comentarios en su contra en redes sociales.



“Si a las redes sociales no les parece, lo siento. Cada vez que se toca a mi hija, para mí es cruel y duro. Me tienen sin cuidado los comentarios negativos, me resbalan”, sentenció Milena Zárate.



(J.V.)