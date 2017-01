Milena Zárate llama 'ridícula' a novia de Edwin Sierra [VIDEO]

Milena Zárate arremetió contra Pilar Gasca y la llamó ‘ridícula’, al enterarse de que la actual pareja de Edwin Sierra declaró que había ‘fumigado’ (eliminado) sus fotos del Facebook del cómico.



“La verdad, me parece ridícula (ríe), porque yo fui la que lo ‘fumigué’ a él de mi vida. Yo fui quien lo sacó de mi vida por ‘perro’. Por último y la verdad, poco menos que nada multiplicado por cero me importa lo que pueda decir. Lo único que me demuestra es que la señorita es insegura de la persona que tiene a su lado”, dijo Milena Zárate.



“Si el borrar fotos le hace sentirse mejor, bien. Si ella cree que se ganó un trofeo, que es ganadora, me da risa porque yo se lo regalé. Es más, le puedo asegurar que no se ganó nada. Estoy feliz de que él éste lejos de mi vida para que no siga molestando, favor que me hicieron ella y mi hermana”, aseveró Milena Zárate, tras mencionar que está contenta con su faceta de empresaria, ya que tiene una tienda en la galería ‘El encanto’ de Gamarra, junto con Maicelo.



(B. Pashanasi)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.