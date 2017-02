Milena Zárate dijo que se encuentra cansada de que su hermana Greysi Ulloa siga hablando de ella en diferentes medios, por eso estaría evaluando la posibilidad de enviarle una carta notarial para que la deje tranquila.



“Si ella sigue hablando de mí o molestando a mi mamá, créeme que procederé para que se quede de una vez callada. Y si insiste, podría tomar medidas legales y eso no le convendría en absoluto, porque ella sabe que está con los papeles irregulares. No es que sea mala, solo quiero que esté lejos porque para mí ella es suciedad y me ensucia”, dijo Milena Zárate, quien anunció que lanzará el videoclip de su tema ‘Simplemente amigos’.



(B. Pashanasi)

