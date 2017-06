'El Gran Show': Milena Zárate dice que Karen Dejo está celosa porque ‘Coto’ me coquetea [VIDEO]

Milena Zárate y Karen Dejo protagonizaron una fuerte discusión, durante los ensayos del Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’ y casi llegan a las manos.



Cabe precisar que todo se originó por la pequeña riña que tuvieron en la última gala, donde la ‘morocha’ reveló públicamente que Milena Zárate tenía nueva pareja.



Trome se comunicó con la colombiana, quien contó lo que pasó con Karen Dejo.



Milena, ¿qué pasó?

Fue por lo que sucedió el sábado, me sentaron con ella (Karen) para preguntarme algunas cosas. Me preguntaron si me había incomodado lo que dijo y respondí que sí, porque era algo que no le compete ni le consta. Karen Dejo se alteró y me contestó que mi vida privada lo conocía todo el mundo. En vez de pedir disculpas, siguió reiterando lo mismo.



Milena Zárate vs Karen Dejo

¿Te pidió disculpas?

No. Karen Dejo no es mi colchón ni vive conmigo para hablar de mí. Lo que pasa es que está celosa, porque ‘Coto’ me está coqueteando y no la empelota. Está ardida.



¿Crees que solo busca llamar la atención?

Sí. Tiene hambre de cámara y ganas de querer figurar, pero si realmente lo quiere hacer, que lo haga con otra persona. No vengo a pelear, vengo a bailar. Lo que menos quiero es discutir con cualquier persona y menos por hombres.



‘NO PEDIRÉ DISCULPAS’

En tanto, Karen Dejo aseguró que no piensa disculparse con Milena, tras haber revelado que tiene pareja. Además, añadió que este sábado se verán las imágenes de su acalorada discusión con Milena Zárate.



“No me voy a disculpar, porque no hice nada malo. No me dejo amilanar por nadie, felizmente estamos en un programa donde hay muchas cámaras”, acotó Dejo. (L.Gamarra)