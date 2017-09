Milena Zárate: Así lucía cuando era 'Malcriada' de Trome [VIDEO y FOTOS]

Milena Zárate generó polémica por sus declaraciones sobre la locutora radial Mónica Cabrejos. La cantante se mostró muy crítica con fotos del pasado donde la ex vedette aparece desnuda. En Trome.pe te contamos un poco más sobre la vida la colombiana.



Milena Zárate llegó hace más de 12 años al Perú tras vivir una etapa dura en Colombia y Panamá, país donde intentaron prostituirla. "Yo trabajé muchos años en un hotel de Colombia como integrante de un grupo de ballet . En una de esas presentaciones conocí a un señor al que le encantaba como bailaba, así me convenció para viajar a Panamá", contó la colombiana.



En Panamá se dio cuenta que la habían llevado a un prostíbulo y que definitivamente no iba a bailar, la colombiana logró escapar y se trasladó al poco tiempo a Perú. En una entrevista a Trome.pe, Milena Zárate contó que empezó vendiendo perros hasta que conoció al cómico Edwin Sierra.



Edwin Sierra terminó su relación con Paola Ruiz, 'La Cocotera', para empezar a frecuentarse con Milena Zárate. Es así que la colombiana logra impulsar su carrera como cantante y bailarina. Además, trabajó durante mucho tiempo en el circo del cómico.



La colombiana reconoció en 2014 que su relación con Edwin Sierra le ayudó a ser popular en el medio del espectáculo peruano. "Él creyó en mí, el construyó a Milena de Colombia, apoyó mi carrera desde un inicio, apostó económicamente por mi orquesta, yo empecé como Milena, la novia de Edwin Sierra", contó Milena Zárate en El Valor de La Verdad.



Milena Zárate indicó que al principio no le gustaba físicamente Edwin Sierra, pero con el tiempo el cómico supo ganarse un lugar en su corazón debido a sus detalles y sus buenos tratos. Sin embargo, ya sabemos como terminó esa historia.



En 2014, Milena Zárate reveló que Edwin Sierra le fue infiel a con su hermana Greysi Ulloa. La cantante hacía que su hermana baile en su orquesta y que participe en el show circense del cómico, sin embargo Ulloa sostuvo una relación amorosa con Sierra.



Tras tres años de estar distanciadas, Milena Zárate y Greysi Ulloa se vieron las caras en el programa "Amor, amor, amor". La cantante cargó a la segunda hija de Ulloa y no hicieron las pases, pero se mostraron más cercanas.



