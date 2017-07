Milena Zárate revela que tuvo su primer hijo a los quince años y se quiebra [VIDEO y FOTOS]

La colombiana Milena Zárate estuvo invitada en el programa Espectáculos. La empresaria habló sobre la segunda hija de su hermana Greysi Ulloa, quien nació hace unos días. La ex de Edwin Sierra intentó no quebrarse al contar una triste historia de adolescencia.



Milena Zárate contó que fue mamá a los quince años, pero que perdió el bebé a los ocho meses de nacido. Esta experiencia la marco definitivamente y se negó a volver a ser mamá pues criaba a su hermana Greysi Ulloa como si fuera su hija.



"Yo quedé con ese trauma, el dolor de perder a un hijo no se lo deseo a nadie. Yo a Greysi Ulloa la adopte como una hija, ella cubrió ese vacío. Quizás por eso a mí me dolió tanto lo que ella me hizo", indicó Milena Zárate en el programa de Espectáculos. Jazmín Pinedo, la conductora, la miraba con ternura.



Milena Zárate y Greysi Ulloa estuvieras juntas en el programa "Amor, amor. amor". A pesar que las hermanas no se amistaron ,Milena decidió conocer a su sobrina, la segunda hija de Greysi. Esto generó las lágrimas de ambas.

Milena Zárate habló sobre la pérdida de su hija