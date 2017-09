La guerra está declarada. Mónica Cabrejos y Milena Zárate no tienen filtros para atacarse. La colombiana dijo que la exvedette 'vendió su cuerpo' al posar totalmente desnuda. A su turno, la locutora acusó indirectamente a la ex de Edwin Sierra de hackear sus redes sociales para buscar información privada.

Ahora, Mónica Cabrejos volvió a armar su artillería contra MilenaZárate. La periodista y escritora señaló que las fotografías desnudas fueron 'arte', pero le mandó una fuerte frase a la colombiana: "Desnudarse para una fotografía es arte. Lo que no es arte es embarazarse para que lo mantengan al hijo. No es arte echarte en la cama para dormir con los secretos de tu exmarido".

Mónica Cabrejos lamentó que Milena Zárate esté recordándole el triste episodio de aborto que vivió cuando esperaba un hijo con el escritor Iván Thays. Para la locutora, ese fue un golpe bajo. "Hablar de la pérdida de un hijo es la bajeza más grande en la que puede caer un ser humano".

Este comentario levantó chispas en Milena Zárate. La ex de Edwin Sierra no permite que nadie mencione o haga alusión a su hija. Por este motivo, no tomó aire y lanzó misiles contra MónicaCabrejos, como para no dejar nada de ella.

"Es tan fácil encontrar todo sobre tu escandalosa vida en internet. Si le llamas talento a posar, abrir las piernas y mostrar todo en un periódico que valía en ese tiempo cincuenta céntimos como vale hoy. Si eso es talento para ti, déjame decirte 'qué tal talentazo tienes'", declaró Milena Zárate fuerte y claro.

Las fuertes frases de la colombiana no quedaron ahí. Milena Zárate le hizo una contundente advertencia a Mónica Cabrejos y le exigió no meterse con su hija. "El día que te metas con mi hija te las vas a ver conmigo. Yo sí voy, te busco y me lo dices en mi cara porque con mi hija no te metas"

Las fuertes declaraciones de Milena Zárate hacen que muchos se pregunten si es que fueron necesarias tales palabras de grueso calibre durante el programa de 'Espectáculos' que tiene protección al menor.

