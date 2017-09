Milena Zárate dice que Mónica Cabrejos 'vendió su cuerpo' al posar desnuda y Jazmín Pinedo la cuadra en vivo

La pelea mediática entre Milena Zárate y Mónica Cabrejos no tiene cuándo acabar. Y acaba de subir la intensidad. Después de las crudas palabras de la actual locutora de Radio Capital contra la colombiana, la ex de Edwin Sierra decidió responderle.

Como todos saben, Milena Zárate no tiene pelos en la lengua. Sin embargo, la última frase que tuvo contra Mónica Cabrejos levanta la polémica. ¿Qué pasó? La colombiana comentó que sus seguidores en redes sociales le compartieron fotos y videos de la carrera de la exvedette en los años noventa, cuando apareció desnuda para un calendario.

"Mira todo lo que me mandaron. Si yo tuviera el pasado que ella tiene... bueno, cada uno es responsable de las cosas que tiene, pero créeme que eso sí me daría vergüenza: que en algún momento mi hija o alguien de mi familia me vean así. Porque que mi cosita que la conozca todo el Perú y en calendarios que costaban en esa época ¿que, un sol?", dijo Milena Zárate.

Lamentablemente, la colombiana no terminó ahí. La ex de Edwin Sierra dijo que las mujeres no tenían que caer en 'vender su cuerpo' como lo hizo Mónica Cabrejos para salir adelante. Con esta frase, dejó a todos con la boca abierta.

Mónica Cabrejos y Milena Zárate

"Las mujeres colombianas somos berracas y trabajadoras y pueden salir adelante sin necesidad de vender su cuerpo, sin necesidad. Porque pueden trabajar como lo hizo mi madre..." decía Milena Zárate.

Ante esto, Jazmín Pinedo decidió interrumpir a la colombiana para hacerle entender que decir 'vender su cuerpo' es una frase fuerte. "¿No te parece bastante fuerte mencionar 'vender su cuerpo'? Porque estarías dando a entender lo mismo que ella quisiera dar a entender de ti"

Ante esto, Jazmín Pinedo le manifestó que si espera respeto de Mónica Cabrejos, no puede caer en lo mismo al soltar una frase como 'vender su cuerpo'. "¿Si tú quieres reclamar respeto a alguien de una frase que te ha molestado de ella, no sería impropio hacer exactamente lo mismo?"

Milena Zárate discrepó con Jazmín Pinedo y continuó arremetiendo contra Mónica Cabrejos. La colombiana manifestó que la ex vedette "vendió su cuerpo" con esas fotos para calendarios baratos de los 90.

"Yo no he dicho algo que no sea cierto. A mí me parece que si tú posas en una foto que se va a vender obviamente en un calendario, desnuda, eso es vender tu cuerpo, porque es vender tu intimidad. Ese es mi punto de vista. Yo me estoy refiriendo a que ella ha posado desnuda en su época y déjame decirte que deja mucho qué desear", declaró Milena Zárate.

Mónica Cabrejos destruye a Milena Zárate

"FUI LA MÁS OSADA DE TODAS"

En una entrevista para el diario el Popular en el 2006, Mónica Cabrejos se mostró muy orgullosa de haber posado desnuda para calendarios de la época de los noventa. La entonces modelo comentaba que su competencia directa era Susan León y por eso, decidió hacerle la guerra con su propia producción fotográfica.

"Fui la más osada de todas. Cuando saqué mi calendario tenía como competencia a Susan León y por eso, no podía quedarme atrás y decidí mostrar más lo que al final provocó que se vendiera muy bien. Creo que ahora no es un boom lanzar un almanaque sino te desnudas algo, pero al final eso depende de las que lo hacen. En mi caso no creo que lo volvería a hacer pues es una etapa que ya pasé", dijo en aquella entrevista Mónica Cabrejos.

