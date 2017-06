"Milena Zárate tiene alma de demonio", le dice Pilar Gasca

La actual pareja de Edwin Sierra, Pilar Gasca, arremetió contra la colombiana Milena Zárate, quien hace unos días comentó que ‘sabía todo el pasado’ de la modelo.

“Tiene 40 años y no se comporta como una señora. Pobre tipa, que se agarre cuando el karma le pase factura por tener alma de demonio. Da lástima, ¿Por qué no se larga a Colombia? Ahí no es nadie, ni el perro callejero la conoce. Ya nadie le cree, tremenda recorrida con una vida podrida, que quiere que los demás piensen que soy como ella ja, ja. Sola te vas a quedar por malvada, ya deja de fregar, bruja y fea”, escribió Pilar Gasca en su Facebook.

Pilar, le dedicaste una publicación a Milena...



Sí. Es para ella, porque salió a decir que conoce todo mi pasado. Es una vieja ridícula, es una bruta para expresarse sin pruebas. Solo demuestra su dolor y lo infeliz que es, de tanta maldad morirá sola, sin un perro que le ladre.

La demandaste por difamación, pero Milena dijo que el Poder Judicial rechazó la demanda...



Entonces, que ahora me demande por decirle vieja, mitómana, infeliz y ridícula. Solo jod... a Edwin, porque sino ni un perro la voltea a ver.

Milena Zárate sigue disparando contra Edwin Sierra.

La gente puede pensar mal cuando Milena afirma que conoce todo tu pasado...



Porque me quiere dejar mal, yo no soy como ella, quien tuvo a Daniel, Horacio, Maicelo, Ricardo y ni aún así deja en paz a Edwin. Debe largarse a su país, nos aburre esa colombiana, que se agarra a golpes con mujeres.

¿Por qué crees que ataca a Edwin Sierra?



Su ambición no tiene límites, por plata es capaz de todo. 40 años de vida y da vergüenza la tipa loca, solo sabe hablar mal de Edwin y promocionar sus porquerías.