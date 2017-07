Milena Zárate a Pilar Gasca: "No dejaré de hablar de Edwin Sierra porque es padre de mi hija"

La colombiana Milena Zárate le pidió a Pilar Gasca, actual pareja de Edwin Sierra, que no la ataque para defender al cómico, y que tenga más agallas para decirle las cosas en la cara.

“La señorita siempre me ataca, por defender a su pareja, sin conocer toda la verdad. Además, le recuerdo que hemos podido coincidir en muchos eventos, pero nunca va, y sería bueno que alguna vez asista para que me diga en mi cara lo que piensa. No dejaré de hablar de Edwin porque es el padre de mi hija y no es responsable en su papel”, añadió Milena Zárate.

Asimismo, Milena Zárate contó que no tiene celos de Pilar Gasca.



“Ella puede gozar de todos los viajes y regalos que le pueda hacer Edwin y está bien, son pareja. Pero él, como padre, debería dedicarle ese tiempo a su hija para conocer qué comida le gusta o qué dibujo animado le fascina”, comentó Milena Zárate.