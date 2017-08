Milena Zárate te enseña cómo recuperar mensajes borrados de WhatsApp ¡Así descubrió a Edwin Sierra! [VIDEO]

La colombiana Milena Zárate estuvo presente en el set de Espectáculos. La ex pareja de Edwin Sierra reveló cómo logró descubrir la infidelidad del actor cómico revisando sus mensajes borrados de WhatsApp.



Milena Zárate indicó que ella aprovechó que Edwin Sierra estaba durmiendo y así puedo revisarle el celular. La colombiana sospechaba que el actor cómico había borrado sus mensajes, así que decidió utilizar un peculiar truco para descubrir si le era infiel o no.



La colombiana indicó que ella optó por desinstalar el WhatsApp y volver a instarlo. De esta manera, Milena Zárate pudo recuperar los mensajes que borró Edwin Sierra y descubrir que le era infiel con Greysi Ulloa.



Milena Zárate le dio estos consejos a Karla Tarazona porque se sospecha que la animador de eventos tiene en su poder el ex celular de Christian Domínguez. La colombiana también aconsejó hacerlo si uno tiene dudas de su pareja.

Milena Zárate da recomendaciones a sus seguidores para espiar el celular de la pareja.