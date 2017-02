Milett Figueroa: Modelo se agacha y Álamo Pérez Luna hace esto [VIDEO]

Hay cosas que no cambian. Esta vez Álamo Pérez Luna no fue ampayado haciendo escándalos en lugares públicos sino prestándole atención a la belleza de Milett Figueroa de una manera muy particular.

¿Qué pasó? Resulta que Milett Figueroa estaba realizando una sesión de fotos para la revista 'Ellos y Ellas' luciendo poca ropa y al mismo tiempo hacía una transmisión en vivo. En la misma locación se encontraba Álamo Pérez Luna quien le hizo una extensa entrevista para la publicación cuando sucedió lo inimaginable.

Milett Figueroa quiso detener un momento la sesión de fotos para ver qué tal estaban saliendo las imágenes que protagonizaba. Se agachó para ver el monitor y se emocionó con las fotografías. Pero alguien se quedó mirándola fijamente por su parte trasera ¿Quién? Pues Álamo Pérez Luna.

Álamo Pérez Luna viendo el totó de Milett Figueroa

En la transmisión en vivo se ve cómo el periodista se queda mirando, disimuladamente, el totó de Milett Figueroa. Álamo Pérez Luna está en la parte de atrás conversando con otra persona pero la figura de la modelo no se le pasa desapercibida.

Esta no es la primera vez que Álamo Pérez Luna es captado cautivado por la belleza de una de las modelos de Chollywood. Recordemos que hace algún tiempo, el periodista fue acusado de acoso por parte de Shirley Arica mientras que la 'castigadora' Jenny Kume difundió audios subidos de tono del exconductor.

Milett Figueroa asistió al avant premier de 'Buscando a Nirvana' acompañada de toda su familia y de Patricio 'Pato' Quiñones. La participante de 'El Gran Show' logró juntarlos a todos en este momento importante de su carrera.

Buscando Nirvana y Milett Figueroa Buscando Nirvana y Milett Figueroa

