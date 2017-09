Milett Figueroa: Michelle Alexander dice el motivo por el que Magdyel Ugaz fue elegida para Colorina [VIDEO]

Fueron muchos los comentarios que se dieron cuando se informó que Milett Figueroa no iba a protagonizar la telenovela Colorina, la nueva producción de Michelle Alexander, siendo reemplazada por la actriz Magdyel Ugaz. Algunos afirmaron que ello marcó una enemistad entre las chicas.



Esto fue desmentido en diciembre pasado por Milett Figueroa, quien afirmó sentirse muy feliz por el logro de la recordada 'Teresita' de Al fondo hay sitio.



“Tengo que conversar con Michelle Alexander, hasta el momento no me ha dicho nada. Y si fuera verdad que Magdyel Ugaz será la protagonista, estaría muy feliz porque la conozco y sé que es una gran actriz”, manifestó Milett Figueroa.



Sin embargo, algunas dudas quedaron flotando en el aire. Una de ellas era el motivo por el que Millet Figueroa fue retirada del proyecto de Michelle Alexander. Esta interrogante fue despejada por esta última en el programa de la Chola Chabuca.

Según apuntó, Colorina necesitaba una persona con la capacidad de sostener una figura tan fuerte. "Colorina es un personaje muy fuerte, muy duro, que necesita de una actriz profesional, donde es importante la sensualidad", manifestó Michelle Alexander.



En esa misma línea, ella afirmó que Magdyel Ugaz es la "única y mejor Colorina que vamos a tener". Pero, ¿qué dijo sobre Milett Figueroa? Pues, Michelle Alexander señaló que cree que llegará lejos en la actuación.