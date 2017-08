¡Se reveló el secreto! Peluchín, fiel a su estilo, dejó mal parada a Milett Figueroa al revelar la verdadera razón por la que ya no forma parte de la telenovela Colorina. Según Rodrigo González, Milechi fue reemplazada por Magdyel Ugaz debido a la reputación que tiene en la farándula peruana.

"Cuando le dijeron a las personas que toman las decisiones, dijeron '¿Qué? ¿Milett Figueroa, la protagonista? Ustedes están mal de la cabeza, ¿no? Si yo pongo a Milett de protagonista, de por si no tiene ningún pasado que la respalde y además los auspiciadores saben que Milett siempre está metida en escándalos'", afirmó el conductor de Amor, amor, amor, Rodrigo González.

Gigi Mitre defendió a Milett Figueroa, pues para ella Milechi tiene todo el look que la protagonista de Colorina debería tener. Además, considera que la actitud de la modelo también es la adecuada para ser el rostro del remake de la novela mexicana.

"El físico, la actitud, porque nunca la he visto actuar (a Milett Figueroa), pero si se ha preparado tan bien me parece que ella tenía todo el look y actitud para ser una Colorina. Además que Lucía Mendez tampoco es que haya sido una santa y que no haya tenido historia", expresó la compañera de Peluchín.

Recordemos que meses atrás, Milett Figueroa fue presentada como la protagonista de la nueva producción de Michelle Alexander, Colorina. Se lanzaron videos y notas de prensa en América Televisión. Sin embargo, la misma productora canceló las grabaciones de la telenovela y posteriormente eligió a Magdyel Ugaz como la nueva protagonista.

Helmut Lindner declaró que su hermana Milett Figueroa decidió retirarse del proyecto debido a la postergación del estreno. “Esto es un tema que lo manejó el canal desde un inicio. Es un tema que tiene un año conversándose, entonces Milett no puede seguir con ese tema entre va o no va. El canal ha tomado alguna decisión y se respeta. Ella continúa con su trabajo. Ahora continúa en ‘Solo una madre’ con Michelle Alexander”, afirmó.

