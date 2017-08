¿Milett Figueroa tiene gente que se 'cuelga' de su fama? [VIDEO]

Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa, defendió a su hija y dijo que hay personas que hablan de ella para ‘colgarse’ porque no son nada en la vida.



“Las personas que mencionan a mi hija lo hacen porque quieren colgarse... generalmente la belleza y el talento, cuando van juntos, son odiados por gente que no tiene vida, por gente que no ha avanzado”, precisó la mamá de Milett Figueroa.

Mamá de Milett Figueroa bailó al ritmo de 'Candy'.