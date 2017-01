La modelo Milett Figueroa aclaró que no le incomoda que su actual pareja, el bailarín ‘Pato’ Quiñones comparta el mismo reality ‘Esto es Guerra’ con Melissa Loza, con quien se vio enfrentada hace tres años, por el ‘Potro’ Guty Carrera.

“No tengo problema con nadie. Le he dicho a ‘Pato’ que haga lo que tenga que hacer, que se divierta y sea él mismo. No me incomoda si la producción los pone en un reto juntos, porque confío en él. Que baile con cualquiera, estoy tranquila, feliz y apoyándolo”, precisó Milett Figueroa.

¿Fue difícil aceptar que ingrese al reality?



Él es auténtico, único y se ganará el corazón de todos. Lo amo, desde ya es un ganador y yo lo convencí para que entrara.

Por su parte, la popular ‘Diosa’ dijo que no le fastidió la presencia de Milett Figueroa en el estreno de ‘Esto es guerra’, donde llegó para acompañar a su pareja.

“Eso (problema con Milett Figueroa) es pasado, ya está superado hace mucho tiempo. Lo pasado, pisado y enterrado. Al ‘Pato’ lo conozco por ‘El Gran Show’”, precisó.

En tanto, 'Pato' Quiñones evitó referirse sobre los enfrentamientos que tuvo Milett Figueroa con Loza.

“No puedo hablar de eso (roces de Melissa con Milett), no sé nada, porque a ella (Figueroa) la conozco desde que empezó el programa (‘El gran show’), así que lo que haya pasado antes no tengo nada que ver. Cumpliré todos los retos que me pongan”, indicó el bailarín.