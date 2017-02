'Pato' Quiñones sigue al pie del cañón en defensa de su amada Milett Figueroa y otra vez criticó a Leslie Shaw por reiterar sus burlas a las escasas aptitudes para el canto de su enamorada. En un informe de 'Amor de Verano', el bailarín le llamó la atención por insistir en un tema que la parece que ya es del pasado.

"Una cosa es una broma, porque hasta nosotros nos hemos reído de las bromas que han hecho, pero mira cuántos meses ya han pasado y a veces las bromas se convierten en burlas y las burlas son ofensivas", declaró 'Pato' Quiñones por la forma en la que Leslie Shaw ha remedado a Milett Figueroa en el Miss Super Talent.

"En ningún me he referido mal de ella. Veo que me han criticado, que han hablado hasta mal de nuestro trabajo, de nosotros, y si ella tiene su opinión qué bien, nosotros seguimos trabajando fuerte y si me van a criticar por sacar cara por mi enamorada que me critiquen las veces que quieran", remarcó 'Pato' Quiñones a Leslie Shaw.

"Leslie no te pongas así, más bien ponte bonita mami", finalizó irónico 'Pato' Quiñones, quien había respondido con burlas a las críticas de Leslie Shaw incluyendo una imagen de su ex Mario Hart.