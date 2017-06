Milett Figueroa: Su mamá se amistó así con ‘Zorro’ Zupe [VIDEO]

Después de arremeter contra el ‘Zorro’ Zupe, la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, fumó la ‘pipa de la paz’ con el controvertido personaje, quien meses atrás tuvo duros calificativos para la popular ‘Milechi’.

“Si hablas más de la cuenta y cosas que no son, me duele, porque soy mamá, pero lo más lindo en la vida es perdonarse”, expresó la madre de Milett Figueroa, quien se dio un abrazo y un beso con 'Zorro' Zupe en ‘Amor, amor, amor’.

Por su lado, Milett Figueroa descartó la idea de convertirse en mamá.



“No, no hay forma, recién tengo 25 años. Por ahora tengo que volar primero, crecer, superarme más. No lo hemos conversado con ‘Pato’, no está en nuestros planes”, dijo Milett Figueroa.