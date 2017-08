Amor de madre pero... Milett Figueroa ya tiene suficientes enemigas en Chollywood y, gracias a su mamá Martha Valcárcel, renació una vieja rencilla. ¿Qué pasó? Tilsa Lozano le recordó a 'Ninfa' unos tuits que le dedicó en donde le decía 'vieja' y tener 'rabo de paja'.

Durante su intervención, Milett Figueroa declaró que nunca le dijo vieja, sino que cometió el error de responderle. Todo ya estaba muy tenso entre ella y Tilsa Lozano en El Gran Show. Por eso, la señora Martha Valcárcel, madre de la actriz y bailarina, quiso poner paños fríos a la situación.

"La prensa fue la que dijo: 'Tilsa te han dicho vieja' y ella jamás le dijo vieja. Ella lo dijo por Melissa Loza, que groseramente profirió unas palabras bastante vergonzosas como para una dama y lo dijo en un audio grabado en privado", dijo la señora Martha Valcárcel.

Con esta declaración, la mamá de Milett Figueroa confirmó que su hijita sí arremetió contra alguien en sus épocas pasadas: Melissa Loza. Recordemos que hace algún tiempo se difundió un audio donde la 'diosa' destruía a la modelo asegurando que le mostraba el poto a Guty Carrera cuando eran pareja.

Martha Valcárcel mete la pata

¿Qué dijo Melissa Loza? La participante de Esto Es Guerra se mostró sorprendida por ser involucrada en el tema. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para mandarle una chiquita a Milett Figueroa.

"Yo estoy feliz con la edad que tengo (...) Todas vamos a llegar a tener 30, 40, 60. El tiempo pasa (...) Creo que es una discusión totalmente ajena a mí. Ahora que me quieran meter no lo entiendo. Ya me acostumbré que me metan en historias. Pero sí hay que ser conscientes de lo que uno hace", dijo Melissa Loza.

Recordemos que la señora Martha Valcárcel arremetió contra la 'diosa' cuando ella dijo que Milett Figueroa sabía moverse bien. La mamá de la actriz y cantante dijo que Melissa Loza sentía rabia hacia su hija.

"Melissa Loza siente una rabia escondida hacia ella (Milett Figueroa). Parece que se olvida que ya es una mujer grande, y que tiene hija ya señorita y que debe de aprender a medir sus palabras con afán morboso porque creo que a su edad ya no va, no?", dijo Martha Valcárcel contra Melissa Loza.

