Milett Figueroa: Modelo sigue defendiendo con todo a su pareja 'Pato' Quiñones [VIDEO]

Milett Figueroa se quebró en la edición sabatina de 'El Gran Show' por los constantes ataques que recibe su pareja Patricio Quiñones. La modelo no soportó más y pidió que respeten a su enamorado.



"Estoy viviendo un tiempo bien intenso porque nadie sabe lo que pasa. Yo soy un ser humano, esta relación es muy mía y no quiero que la toquen", declaró Milett Figueroa al programa 'Domingo al Día'



Milett Figueroa reveló además que le duele mucho esta situación por la que está pasando. "Así como me duele que hablen mal de mí, también me duele que hablen de la persona que está a mi lado y por eso considero que es una falta de respeto que humillen a alguien", agregó.

Milett Figueroa se pronunció por ataquea a su enamorado. (Video: América)

Por otro lado, 'Pato' Quiñones reconoció que no estuvo bien la reacción que tuvo con la reportera de 'Amor, amor, amor', pero que lo hizo porque a Milett Figueroa no la sueltan por ningún motivo y que esa situación también los cansa.



Milett Figueroa quedó sentenciada en la gala de 'El Gran Show' y la próxima semana se debatirá a duelo con Milena Zárate, quien también quedó al borde de la eliminación.