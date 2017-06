Milett Figueroa: ¿Qué opina de la nueva 'amistad' de su mamá con Tilsa Lozano? [VIDEO]

La modelo Milett Figueroa se pronunció luego de que su madre Martha Valcárcel y la enemiga de su hija, Tilsa Lozano, limaran asperezas en televisión. ¿Qué dijo 'Milechi' de la nueva amistad? Aquí te lo contamos.

Como se recuerda, la mamá de Milett Figueroa se amistó con el 'Zorro' Zupe y con Tilsa Lozano en el programa 'Amor, amor, amor' a pesar de que ambos personajes tuvieron duros calificativos contra la 'Miss Supertalent'.

Al parecer, a Milett Figueroa le va y le viene lo que opinen los demás. La bailarina de El Gran Show restó importancia a lo dicho por Tilsa Lozano y menciona que ella solo está enfocada en sus proyectos.

"No estoy enterada del tema, estoy ensayando todos los días. No tengo tiempo para ver televisión. Hablo solo de temas familiares no de cosas que no tienen nada que ver con mi familia", dijo Milett Figueroa.