Por: Eric Castillo



‘No estamos pensando en casarnos’, comentó el ‘Pato’ Quiñones respecto a su relación con Milett Figueroa, tras los comentarios de la madre de la actriz, que no ve con buenos ojos su relación.

El bailarín añadió que coincide en ese punto con doña Martha.

“No ha pasado por nuestras cabezas el matrimonio, somos dos jóvenes de 24 años y por ahora, queremos disfrutar de nuestra relación, trabajar duro y crecer como profesionales. Nos preocupamos uno del otro y nos apoyamos mucho”, afirmó el bailarín sobre su relación con Milett Figueroa.

¿Entonces, no te molestan esos comentarios?



Mi relación con Milett Figueroa está muy bien, estamos contentos y felices. Hemos trabajado mucho y nos dimos unos días de diversión cuando viajamos a Orlando. Ahora, ella ya está grabando la novela (‘Solo una madre’) y yo empecé con los talleres de baile y mis otras actividades.

Tu nombre suena con fuerza para formar parte de ‘Esto es guerra’. ¿Te han convocado?



No sé nada, pero sería una gran oportunidad. Sin embargo, no quiero que nada afecte mi relación. Me gustaría competir, eso sí me llama la atención. No quiero exponer mi relación, la quiero cuidar, no haría algo que nos pueda perjudicar.

En un reality siempre se expone la vida privada...



Eso es lo que no me agrada y por eso, me sentía muy cómodo bailando en ‘El Gran Show’.

¿Entonces, si te llaman, primero tienes que hablarlo con Milett?



No se trata de pedir permiso, sino de estar bien los dos. El año pasado me propusieron y no acepté, y cuando le conté a Milett Figueroa, me dijo que debí aprovechar la oportunidad.