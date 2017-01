Por: Lady Gamarra y Bety Pashanasi



‘No me corro de nadie’, expresó la modelo Milett Figueroa, en alusión a Melissa Loza, luego que su pareja, el ‘Pato’ Quiñones, le pidiera que sea su refuerzo para un reto de baile en ‘Esto es Guerra’, que se realizó ayer.

Sí. Estoy muy feliz y tranquila, pero de mi vida privada no hablo.



El ‘Pato’ te invitó para un reto de baile, donde compitió con Melissa Loza y Lucas Piro...



Sí, pero no mezclo las cosas. No voy a bailar, mi enamorado está en el programa ‘Esto es Guerra’ y yo en ‘Solo una madre’. No quiero mezclar las cosas, él en su espacio y yo en el mío.

¿No te ibas a sentir cómoda de estar al lado de Melissa?



Olvídate... Ya pasé la etapa de ‘El gran show’, no sé si se vienen nuevos retos en mi vida, cada quien escoge su camino.



Después de rechazar la invitación a ‘Esto es Guerra’... ¿Se podría decir que te has ‘corrido’ de Melissa?



No, no me corro. Estoy grabando (‘Solo una madre’) desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo feliz de apoyar a ‘Pato’ y a Korina Rivadeneira, pero estoy bien ocupada con las grabaciones.

Se rumorea que en febrero reaparecerás en ‘Esto es Guerra’...



En estos momentos, estoy enfocada en mi carrera como actriz. No descarto nada ni nunca escupo al cielo, estoy feliz de trabajar con Michelle Alexander.

DIOSA



De otro lado, Melissa Loza restó importancia a las críticas de sus detractores por seguir en ‘Esto es Guerra’.



“No (molesta) porque creo que de alguna manera uno suma en este medio. Lamentablemente, no todos los comentarios son positivos, somos blanco de críticas y nadie es perfecto. Yo he hecho de todo y todos merecen una oportunidad”, sostuvo Melissa Loza durante la presentación de los productos de Lab Nutrition.