Milett Figueroa: Pato Quiñones recibe amenazas de muerte tras humillar a periodista de "Amor, amor, amor" [VIDEO y FOTOS]

El bailarín Pato Quiñones, pareja de la modelo Milett Figueroa, respondió a las críticas que recibió por maltratar a una reportera de "Amor, amor, amor". El joven acompañó su descargo de una imagen donde un supuesto hermano de la periodista lo amenaza de muerte.

La reportera aludida se llama Ruby Pimentel, cuando la joven intentó entrevistar a Milett Figueroa, Pato Quiñones empujó a la periodista con una manzana y le dijo que la coma porque seguro tenía hambre. El bailarín indicó que el reportaje fue editado para que él quedará mal.

"Llevan 3 años hablando y denigrando en esos programas a mi enamorada y no solo a ella sino a muchas chicas de la televisión. No me conocen y me llaman piraña porque soy del Callao y misio, porque trabajo honradamente. Es claro quienes son el ejemplo de maltrato", escribió Pato Quiñones en una publicación de Instagram. El texto se viralizó rápidamente en redes sociales.

Pato Quiñones empuja a reportera con manzana

Lo que más llama la atención del descargo de Pato Quiñones en su Instagram es la foto que publica junto a aquel. En la imagen se ve como un hombre amenaza de muerte al bailarín, este sujeto se presenta como el hermano de la reportera de "Amor, amor, amor", Ruby Pimentel.

"Como este hermano, independiente de su escritura, defiende a su hermana de la manera que cree correcta, yo siempre voy a defender a la persona que amo de quien sea y como sea. Porque eso es de hombres y hablar de los demás no lo es", escribe Pato Quiñones en Instagram. Fuentes de Trome.pe señalan que la periodista no tiene hermano y quizás se trate de un sujeto que se hace pasar como tal.

Cabe destacar que Pato Quiñones también acusa a la reportera de insultarlo. "No estuvieron cuando esa reportera empezó a gritarme cosas incomodas cuando yo recién llegue al canal, pero es fácil editar", se lee en el descargo de la pareja de Milett Figuera.

