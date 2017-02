Milett Figueroa confía en 'Pato' Quiñones y no teme infidelidad [VIDEO]

Milett Figueroa señaló que atraviesa un buen momento junto a ‘Pato’ Quiñones, pese a que el programa ‘Cuéntamelo todo’ difundió un audio, donde la anterior pareja del coreógrafo, Mayra Yenkenes, aseguró que el bailarín le sigue escribiendo y diciendo que es ‘el amor de su vida’.



“Me causó mucha gracia (el audio) porque no había nada”, precisó Milett, quien ayer estuvo firmando autógrafos con el elenco de la novela ‘Solo una madre’, en ‘Unicachi’.



¿No temes que tu pareja te haya sido infiel?

No. Conozco perfectamente a mi pareja, estoy feliz con mi relación. El pasado es el pasado y ahí queda.



‘Pato’ dijo que nada ni nadie dañará la relación que tienen...

Sí. Ahorita estamos en nuestro mejor momento, estamos creciendo muchísimo juntos, así que felices.



Él reconoció que iniciaron la relación apresuradamente...

Realmente lo que importa es que estamos juntos, más felices que nunca y lo demás ya quedó en el pasado.



¿Hay planes de formalizar?

Todo paso a paso. Creo que es lo mejor, ¿no? Todo el Perú sabe que estoy completamente feliz.

¿Te molestó que te tilden de ‘cornuda’?

No me molesta, porque no lo soy. Estoy tranquila. Ella (Mayra) dijo que él terminó la relación que tenían y comenzó conmigo, pero no tiene nada de malo, porque los dos estábamos solteros.



¿Hay planes de tener un bebé?

Todavía no, quizá más adelante. Primero quiero crecer profesionalmente y luego pensar en la familia.

