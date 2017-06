Milett Figueroa y 'Pato' Quiñones juntos a pesar de las críticas y ¿la oposición de Doña Martha?

La modelo Milett Figueroa y su novio, Patricio Quiñones, continúan juntos a pesar de las críticas. Parece que a 'Milechi' no le importa que su madre Martha Valcárcel haga amistad con sus principales enemigos y por allí aumenten los rumores de que se opone a su relación con el bailarín.

Hace poco, Milett Figueroa y 'Pato' Quiñones celebraron un año de relación. La modelo mencionó que a pesar de lo que puedan decir otras personas, ellos están felices disfrutando de su amor.

"Es mi enamorado, pertenezco al mundo de la televisión. Lo respeto (los comentarios de los demás), pero no lo comparto", dijo Milett Figueroa en 'América Espectáculos'.

Como se recuerda, Tilsa Lozano mencionó que Milett Figueroa era 'mucho' para 'Pato' Quiñones. La modelo no quiere darle importancia a lo que pueda decir la 'Vengadora'.

“A cualquier persona le molesta que hablen mal de una persona que no conocen. No me incomoda porque no estoy en ese mundo, estoy trabajando. Bailo, canto, actúo... ¿Y ellos qué hacen? Solo opinan y comentan de la vida de otras personas, es su trabajo”, agregó Milett Figueroa a su salida de la Academia de El Gran Show.