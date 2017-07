Milett Figueroa: 'Pato' Quiñones ya no bailará con modelo en El Gran Show [VIDEO]

Patricio ‘Pato’ Quiñones reveló que no seguirá bailando con Milett Figueroa en ‘El gran show’, debido a una lesión en el hombro.



“Ahorita estoy en terapia tratando de recuperarme, pero creo que no voy a regresar al programa. Sin embargo, siempre voy a apoyar a Milett Figueroa”, dijo ‘Pato’ Quiñones.



Una vez más, aclaró que no existe una mala relación con Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa.



“No hay ningún problema, son solo especulaciones”, detalló.

Asimismo, prefirió no hacer ningún comentario sobre Tilsa Lozano porque ‘no la conozco’.



(B.P.)

Milett Figueroa: 'Pato' Quiñones llora por presión mediática tras ofensa contra reportera