Milett Figueroa: ¿por qué 'Pato' Quiñones ya no la acompaña? [VIDEO]

Milett Figueroa contó que su enamorado, Patricio ‘Pato’ Quiñones, ha decidido no acompañarla más a ‘El gran show’ para evitar exponerse frente a cámaras.



“No vino (el sábado) porque está trabajando, pero prefiere no estar cerca de las cámaras, es una decisión de él, aunque siempre está apoyándome”, afirmó Milett Figueroa.



¿Te molesta que no venga?

No, porque sé que él no desea que le pregunten nada. Él ya ha decidido que no quiere nada con la televisión, solo ser bailarín.



De otro lado, Milett Figueroa, quien cayó en su tercera sentencia, dijo que será complicado vencer al ucraniano Alexander Kobzar, porque es muy querido por el público.

El Gran Show: Milett Figueroa