Milett Figueroa: ¿cómo la conquistó 'Pato' Quiñones? [VIDEO y FOTOS]

La tarde se va apoderando del puerto, la brisa helada ingresa sin pedir permiso a las casas de La Punta y el mar movido suena como un coro que acompaña al tiempo. Un muchacho respetuoso se para en medio de la pista, un agente de Serenazgo en bicicleta pasa despacito y nos saluda y el chico responde amablemente. Es Patricio Quiñones, en estos tiempos, hijo ilustre del Callao y la envidia de los hombres del Perú y de otras partes. La pareja de Milett Figueroa, que es, más que un bailarín afortunado, un luchador de la vida. Por eso, les presento su historia.



¿‘Pato’?

No.



¿Y entonces?

Me dicen así por mi nombre Patricio.



Algunos aseguran que en La Punta no hay tantos palomillas.

Mentira.



¿Tienes calle?

Mi papá trabajó en el programa de captar chicos de los barrios para que practiquen waterpolo, llegaron de las zonas más bravas y nos criamos como hermanos.



¿Una frase?

Callao mejor que Lima.



¿Hincha?

Amo al Sport Boys.



¿Tu ídolo?

Gustavo Tempone.



¿Vas al estadio?

Siempre.



¿Y te ponen al centro por estar con ese ‘monumento’?

El día de la presentación del equipo, caminaba por oriente con mi camiseta puesta y un ‘pata’ me vaciló: ‘Ya sé por qué te hizo caso Milechi, porque eres rosado’.



¿Ya la llevaste al ‘Miguel Grau’?

No quiere, dice que es de la ‘U’.



¿Es ‘botada’?

Despampanante, pero con alma de niña.



Debes invertir harto en restaurantes.

Hemos ido al mercado de Sáenz Peña y también probamos cebiche de pota.



¿Paralizaron todo?

Fue tempranito. Ella estaba en capucha y lentes oscuros ja, ja.



Está ganada, ¿paga la cuenta cuando salen?

Yo lo hago.



¿Te acosan las chicas?

Algunas me escriben.



¿Respondes?

Miro a Milett y pienso que no vale la pena arriesgar.



¿Te costó conquistarla?

Cuando nos conocimos, hubo indiferencia mutua.



No puedo creerlo.

Tenía en mi cabeza que entré a ‘El gran show’ a trabajar.



¿Cuándo ‘cayó’?

Ganamos la primera y segunda gala y entrenábamos seguido, horas...



¿Pero en qué instante le ‘comiste el cerebro’?

Le regalé un osito rapero para su cumpleaños.



¿Ya querías algo?

Nada, fue un gesto porque estaba triste. Había salido del ‘Miss Perú’ y la criticaron en el ‘sillón rojo’.



¿Y qué siguió?

Todo cambió, nos quedábamos desde las 10 de la mañana hasta la noche. Almorzábamos juntos, ensayábamos y allí nació.



O sea, todo fluyó.

Aunque dice que yo tengo la culpa.



¿Por qué?

Es que el peluche decía: ‘I Love You’. Te juro que no me fijé porque lo compré por internet.



¿No te interesaron sus escándalos o videos?

No tengo la máquina del tiempo para volver a esas épocas.



¿Celoso?

No.



¿Y cuando actúa?

No me gusta verla cuando se besa en la serie.



¿Califícala en escena?

Lo hace tan real que así de cariñosa es conmigo ja, ja.



¿Un defecto?

Impuntual cuando la voy a recoger.



Todo chalaco es pelotero.

Estuve en Cantolao, mi profesor fue ‘Cachetada’ Solís y el papá de Carlos Zambrano era delegado.



¿Posición?

Empecé de volante recuperador, pero jamás metía patada, era de quitarla limpia. Terminé de puntero izquierdo.



¿Tenías condiciones?

Titular, pero mi abuelita murió y me chocó tanto que no jugué más.



¿Y el baile?

Desde quinto de secundaria.



Imagino que esa carrera no le agradó a tus padres.

Así es.



¿Te rebelaste?

Me presionaron para que estudie y postulé a Ingeniería Ambiental.



¿Ingresaste?

Fui semana y media y me quité.



¿Te aburriste?

Sí.



¿Tus viejos explotaron?

Se me fueron encima. Habían pagado por adelantado el ciclo, más de 8 mil soles y ya no había devolución.



¿Te ‘botaron’?

No me hablaba con mi mamá.



¿Cómo te mantenías?

Chapaba un dinerito haciendo la ‘Hora loca’.



Todo muy duro.

Un par de veces hice show en los semáforos.



¿El despegue?

Cuando interpreté a Michael Jackson en el Festival de La Punta. Gané, mi mamá me vio y me llamó para decirme que me iba a apoyar, pero que estudie algo, lo que quiera.



¿Qué elegiste?

Comunicación y me especialicé en producción de eventos.



Luego, los logros...

Me convocaron para el ballet de Britney Spears cuando cantó en Lima.



Ese es un golazo.

Después me presenté en Estados Unidos, ante 50 mil personas, donde estuvieron artistas del nivel de La India, Maluma y Ricky Martin.



Cualquier millonario quisiera estar con tu flaca.

Lo sé, pero yo trabajo, no soy vago.



Una anécdota...

Mi papá y unos vecinos recolectaban dinero para apoyar a Jorge Sampaoli, que vivía en la estación de bomberos de La Punta.



¿Has pasado hambre?

Cuando estudié en Norteamérica, muchos días solo tenía para el pasaje.



La has peleado.

Desde que nací.

¿Y eso?

Ni bien llegué al mundo, tuve un problema en los riñones y me extirparon uno.



¿Vives sin complicaciones?

Sí.



Tú sí sabes vivir, encima eres exitoso en el amor.

Me ha ido más o menos en ese tema, ja, ja.



¿Trome?

El diario que todos leen y me informa siempre.



Un abrazo de pata para el ‘Pato’.

Ja, ja, ja. Gracias por venir y aprovecho para decirle a todos los rosados que hay que llenar el estadio, para pagar la deuda y seguir empujando al equipo, pues volvemos sí o sí a Primera. Boys es de clase A.



(F. Dávila)