Milett Figueroa confía en 'Pato' Quiñones [VIDEO]

Milett Figueroa dijo que confía plenamente en su enamorado Patricio Quiñones y que no teme que ninguna ‘resbalosa’ se meta en su relación. Además, defendió a Paloma Fiuza, Melissa Loza y Brenda Carvalho, a quienes las redes sociales las han calificado como las ‘abuelitas del reality’. ‘Milechi’ fue la figura del desfile ‘Punta Hermosa Fashion Night’ y lució toda su sensualidad sobre la pasarela en bikini.



¿No tienes miedo de que una ‘resbalosa’ pueda entrar a tallar?

No, en verdad yo estoy contenta que él haya ingresado (a ‘Esto es guerra’) porque está creciendo por su lado y yo lo estoy haciendo por el mío.



¿Confías en él?

Mira, si no hay confianza en una relación, no hay nada.



¿Y el hecho de que sea pareja de Melissa Loza (en el reality)?

Yo sabía perfectamente que lo iban poner a bailar o como pareja con alguien. Sabía las consecuencias y yo acepté eso. No hay problema. Yo confío plenamente en mi pareja.



¿Qué piensas respecto a que Melissa, Paloma y Brenda sean criticadas y les digan que son mayores para estar en un reality?

Una ridiculez... Creo que mientras puedas mantenerte bien física y psicológicamente, puedes hacer lo que quieras. Nadie tiene derecho a etiquetar a alguien para no poder hacer algo.

Las han etiquetado como las ‘abuelitas del programa’...

Me parece una ridiculez porque todas las que están en televisión, me imagino que están regias y tienen una muy buena actividad física.



¿Le harías una sorpresa al ‘Pato’, así como él te la hizo en ‘El gran show’?

No, mi relación es mía y no tengo por qué exponerla. En verdad su trabajo es competir, no mostrar la relación. Si yo lo acompañé el día de la presentación y me poncharon las cámaras fue inevitable, pero no entré en ningún juego.

