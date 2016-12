Milett Figueroa respondió así a las críticas de Tilsa Lozano [VIDEO] A Milett Figueroa no le interesan las críticas de Tilsa Lozano, quien dijo que no conocía su talento. Contó que su pareja, ‘Pato’ Quiñones, rechazó ser ‘guerrero’ porque no es su mundo.

