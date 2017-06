Milett Figueroa restó importancia a los comentarios del ‘Zorro’ Zupe, quien afirmó que la modelo había terminado su relación con el coreógrafo ‘Pato’ Quiñones.



“No hablamos de nuestra vida privada. No lo hemos hecho antes y menos ahora. No hablamos, así estemos bien o mal”, indicó Milett Figueroa.



¿Qué vas a hacer al respecto?

Que hablen, que siga hablando, porque es su trabajo. Tengo bastante paciencia y correa, pero no pienso hablar de ningún personaje.



¿Estás en tu mejor momento?

Creo que siempre estamos en nuestro mejor momento, en nuestro presente podemos disfrutar y dar lo mejor de nosotros.



¿‘Pato’ será tu pareja de baile en el Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’?

Veremos. Él es un bailarín profesional.



¿Hay proyectos de actuación?

No solo aquí (Perú), también en el extranjero y ya se enterarán, pero mi prioridad ahora es ‘El gran show’. (L.Gamarra)

El Gran Show: Milett Figueroa