Milett Figueroa y toda su sensualidad en el detrás de cámaras de 'Buscando Nirvana' [VIDEO y FOTOS]

La modelo Milett Figueroa participará nuevamente en el cine con la película 'Buscando a Nirvana'. La cinta nacional se estrena será el 23 de febrero y aquí te mostramos algunas imágenes del detrás de cámaras.



La nueva propuesta cinematográfica, narra la historia de tres amigos: Lucas (Diego Harmsen), Manuel (Miguel Vergara) y Juan Pablo (Andrei Atanasovsky); que se enrumban en la búsqueda de “Nirvana”, una legendaria y misteriosa fiesta que promete diversión a más no poder.



“Buscando Nirvana” es una historia con la que todos nos podemos identificar. Acabar el colegio e ir en búsqueda de una última gran aventura, con esas personas especiales que ya no son amigos, sino familia, será la esencia de esta divertida historia. No será solo una simple juerga, sino también, buscarán su verdadero propósito en la vida.

Cabe mencionar que gran parte de la película fue grabada en Paracas y Arequipa. “Buscando Nirvana” está dirigida por Alex B. Wright, y además de contar con las actuaciones de Diego Harmsen, Miguel Vergara y Andrei Atanasovsky.



Los acompañan reconocidos actores como Edgar Vivar, Javier Delgiudice, Alfonso Zayas, Randy C. Ebright (Baterista y vocalista del grupo mexicano Molotov), Adam Lindo, entre otros.