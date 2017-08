Milett Figueroa publica frase sobre sexo y estos sujetos le faltan el respeto [VIDEO y FOTOS]

La actriz Milett Figueroa se vio obligada a desactivar los comentarios en una foto que publicó en Instagram. En la publicación se leía la frase: "Te vi follar y fallar y no sé cuándo me gustaste más: si cuando te contemplé proclamándote diosa o cuándo te observé confesándote humana".

​

​Eso no le bastó a sujetos inescrupulosos que decidieron comentar otras fotos de Milett Figueroa recordándole que su ex pareja filtró su video íntimo. Los comentarios de estos sujetos son minimizados por los fans de la modelo.



Al parecer, muchos sujetos se vieron intimidades con la frase de la modelo y decidieron recordarle uno de los peores capítulos de su vida. La acción que tomo Milett Figueroa fue bloquear los comentarios en su foto.



La modelo no ha retirado la foto y tampoco piensa hacerlo. Milett Figueroa publica otras imagenes en las que aparece acompañada de su pareja y amigos dedicándose a lo que más le gusta: cantar y bailar.

👓 Una publicación compartida de MILETT FIGUEROA (@milettfigueroaoficial) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 9:53 PDT

Hoy flamenco 🌹💋💄 Una publicación compartida de MILETT FIGUEROA (@milettfigueroaoficial) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 7:17 PDT