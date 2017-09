Milett Figueroa: Tilsa Lozano aplaude a la modelo por esto [VIDEO]

La ‘vengadora’ Tilsa Lozano le deseó mucha suerte a Milett Figueroa en su carrera como actriz, ahora que interpreta a ‘Ninfa’ en la serie ‘De vuelta al barrio’.



“No la he visto, pero a cualquier persona que desempeña su trabajo con apasionamiento, más allá de que lo haga bien o mal, hay que aplaudirla. Ella está yendo detrás de sus sueños, no la voy a juzgar ni criticar pero si le mete punche, en unos años será un éxito”, dijo Tilsa Lozano sobre Milett Figueroa.



En otro momento, reveló que está muy tranquila después de los entredichos con Blanca Rodríguez. “Siempre estuve tranquila, me ausenté por temas personales, no por lo mediático. Estuve acompañando a mi mamá por unos asuntos privados que necesitaban mi atención”, refirió Tilsa Lozano.

De vuelta al barrio