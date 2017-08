Milett Figueroa arremete contra Tilsa Lozano: "Ejemplo de no sé qué es" [VIDEO]

Los enfrentamientos entre Milett Figueroa y Tilsa Lozano no tienen cuándo acabar. Después que la Vengadora dejara en claro que la actriz y modelo no puede hilar 5 palabras sin que se las dicte su hermano, la pareja de Patricio 'Pato' Quiñones salió al frente para responderle con todo.

Después de su enfrentamiento en TV, Milett Figueroa calificó de 'patético' que Tilsa Lozano siga sacando una enemistad entre ellas que existe hace años. La Vengadora la llamó 'mocosa malcriada' y aseguró que se olvidó cómo empezó todo entre ambas.

Ahora, Milett Figueroa vuelve a hablar fuerte y claro sobre Tilsa Lozano y señaló que le parecía inaudito que, en su cargo de jurado de El Gran Show, se haya puesto 'pico' a 'pico' con ella cuando era participante del reality de baile.

"¿De cuándo acá un jurado se ha puesto pico a pico con una concursante? ¿Por qué? ¿Por qué tirar barro, tirar basura? Cuando puedes realmente levantar lo bueno de esa persona. Ella dice que no le gusta cómo le respondo a los medios. Yo les respondo a los medios, pero no sobre ella. Ese no es mi trabajo", dijo Milett Figueroa.

Milett Figueroa vs Tilsa Lozano

Pero eso no fue todo. Milett Figueroa lamentó que Tilsa Lozano menospreciara a su pareja, Pato Quiñones, cuando la Vengadora señalara que la actriz era demasiado mujer para el bailarín. Esto hizo enojar a la ex Colorina, quien aclaró que la amiga del Zorro Zupe no es ejemplo para nadie.

"Lo menospreció. Lo minimizó como si fuera una poca cosa. No sé qué es para ella una gran cosa porque... No sé ejemplo de qué es tampoco", exclamó Milett Figueroa durante el programa El Reventonazo de la Chola.

Milett Figueroa llegó al programa de la Chola Chabuca para hablar no solo de Tilsa Lozano sino también de su carrera como actriz. La modelo ingresó a 'De Vuelta Al Barrio' como Ninfa, una sensual secretaria que buscará seducir a Pichón (Paul Martin).

De la misma forma, la Miss Supertalent of The World habló de su relación con Pato Quiñones. El bailarín estará por un mes en Los Angeles tomando clases para especializarse en el género. Aunque lo extraña, Milett Figueroa dijo apoyarlo en todo momento pues sabe que es su pasión.

Milett Figueroa y Tilsa Lozano

