Milett Figueroa: Olinda Castañeda la defiende así de críticas de Tilsa Lozano

La modelo Olinda Castañeda aseguró que Tilsa Lozano envidia la felicidad de Milett Figueroa, luego de que la animadora señalara que el ‘Pato’ Quiñones no es el hombre indicado para la modelo.



“Ella (Tilsa Lozano) qué sabe quién es para quién. Tilsa se fijó en un hombre casado (por Juan Manuel ‘Loco’ Vargas), qué viene a dar consejos y decir que el ‘Pato’ no es para Milett. Eso es decisión de ella (Milett Figueroa), al menos el ‘Pato’ está soltero. Tal vez puede envidiar la felicidad de Milett con el ‘Pato’”, mencionó Olinda Castañeda, quien anunció el ‘Festival del mar - Vive Perú’ que va del 14 al 30 de julio.

¿Te parecieron fuertes las críticas que hizo Tilsa a Milett?



Es triste, porque es la primera que ningunea, insulta y denigra a la mujer. Ya no se puede esperar nada de ella.



¿Crees que da la ‘talla’ para estar como jurado en ‘El Gran Show’?



No entiendo para qué la han metido, porque bailarina no es, tiene dos pies izquierdos. No sabe hablar, porque lo demostró en todos los programas donde fracasó (como conductora). Lo único que sabe es rajar y ningunear.

De otro lado, Tilsa Lozano se burló del llanto de Milett Figueroa en ‘El Gran Show’.



“A veces, cuando uno no tiene palabras para defenderse, lo más fácil es victimizarse y llorar”, señaló Tilsa Lozano.