Milett Figueroa: Tilsa Lozano critica duro a 'Pato' Quiñones [VIDEO]

“Milett, tienes para más”, fue el consejo que le dio Tilsa Lozano a la modelo Milett Figueroa, quien el último sábado cumplió un año de relación sentimental con el bailarín ‘Pato’ Quiñones, con quien quedó sentenciada en ‘El gran show’.



Tilsa, estuviste de jurado en ‘El gran show’ y Milett quedó sentenciada con ‘Pato’...

Bueno, ser los primeros en bailar es bastante difícil, pero a mí no me gustó (su baile), siento que él (Quiñones) no le suma. Ella es regia.



¿Crees que él opaca a Milett Figueroa?

Sí. En mi opinión, creo que Milett es mucho para él.

Ella estaba contenta porque cumplió un año de relación, pero finalmente se fue enojada del programa. ¿Qué le aconsejarías?

Que un año ya es suficiente, que cambie, next. Siento que Milett tiene para más, sino pregúntale a Martha Valcárcel (mamá de Milett).



Pero la mamá de Milett Figueroa parece que ya quiere nietos...

¿Con él (‘Pato’)? Vuelvan a preguntarle. Martha es linda, más carismática que la hija, cariñosa y humilde, eso es muy importante.



¿Eso le falta a Milett Figueroa?

Sí. Parece que no se transmite por genética.

Milett Figueroa bailando

CUMPLIERON UN AÑITO

En tanto, Milett Figueroa y su bailarín dijeron estar más que enamorados, pues el último sábado cumplieron un año de relación y lo celebraron en el reality donde se conocieron.



“El año se ha pasado rápido. Estamos felices, mientras que nuestra vida íntima siga siendo íntima. Solo queremos lo mejor para nosotros”, sostuvo Milett Figueroa, quien no dudó en expresar su molestia tras quedar sentenciada en el reality de baile.