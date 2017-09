Milett Figueroa: "La justicia peruana es una basura" [VIDEO]

Cansada y asqueada. Así aseguró sentirse la modelo Milett Figueroa, quien reveló estar muy afectada porque diversos usuarios de las redes sociales le recuerdan constantemente su video íntimo con Alexander Geks.



“Estoy asqueada y muy cansada de tener que leer diariamente comentarios hacia mí en mis fotos, cosas de mi día a día y trabajo. Ver comentarios de mujeres y hombres como: ‘Pasa el pack’, ‘Queremos más, una de más de 8 minutos’ o ‘Agua Cielo’. También leí una que decía que deje de actuar y estudiar para seguir haciendo videos XXX. ¿Qué onda con el ser humano? ¿Tengo que recordarles que lo que me pasó es un delito?”, escribió Milett Figueroa en su cuenta de Instagram.



Asimismo, la modelo añadió sentirse mal emocionalmente, pues reconoció que aún no logra superar el daño que le causó la difusión de su video. “Acaso no se dan cuenta del daño irreparable por el cual tuve que pasar y en el cual aún trabajo para superarlo. No hablo solo de mí, porque sé que muchas personas han pasado por violación a la intimidad. Las personas me escriben para preguntarme cómo lo superé... Pues no lo superé. Es un trabajo constante, gracias a lo que me hicieron tengo ataques de pánico y ansiedad”, precisó Milett Figueroa.



A su vez, alzó su voz de protesta hacia las autoridades, pues aún no logran capturar a la persona que difundió su video.



“La justicia peruana es una basura, lamentablemente nunca pudieron ayudarme a encontrar al culpable, pero aquí estoy, no para cambiar tu retrógrada forma de pensar, sino para decirte que no contamines mi espacio derramando tu basura mental”, enfatizó Milett Figueroa.

De vuelta al barrio