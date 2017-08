Milett Figueroa vs. Tilsa Lozano: 'Vengadora' dice que su talento está en su cabeza (¿le creemos?) [VIDEO]

Broncaza. Milett Figueroa y Tilsa Lozano protagonizaron una nueva pelea.



Milett Figueroa llamó ‘patética’ a Tilsa Lozano y aseguró que su único talento es hablar de otras personas, mientras que la madura la calificó de ‘mocosa malcriada’.



“Yo podría recordar muchas cosas de su pasado, de su vida y en verdad no es mi trabajo... No me gusta hablar de las personas, hablo con mi trabajo, con mi talento”, afirmó Milett Figueroa.



Tilsa dijo que la llamaste vieja.

Yo ahorita estoy en otra, no tendría por qué responderle a ella. Imagínate, ella está sentada en el jurado para hablar de eso, qué patético, qué pobre y qué triste... en vez de estar calificando los bailes, habla de esas cosas.



¿Crees que está en el jurado para provocarte?

¿Qué ha hecho desde que ha llegado? ¿Ha demostrado algún talento? No... Habla de todo el mundo, ese es su trabajo y la gente lo sabe.

RESPONDE

Tilsa, Milett dijo que le parece patético lo que haces y ella demuestra su talento.

Mi talento está acá (señala su cabeza)... y bueno, el suyo todos lo conocemos, ya la escuchamos cantar, vimos que la eliminaron (en ‘El gran show’), yo creo que mi talento está en poder hilar una oración completa.



Afirma que ella también podría recordar cosas de tu pasado.

La verdad que la única piedra que tengo en mi mochila, la ‘apechugué’, la reconocí y todo el mundo lo sabe.



¿Crees que se picó?

No sé por qué se picó, a mí me han contratado para hablar de los participantes y ella ya está eliminada, se portó como una mocosa malcriada y creo que a todo el mundo le quedó claro cuál es su verdadera personalidad.