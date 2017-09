Milett Figueroa tendrá a ella como mamá en De vuelta al barrio [VIDEO]

Carla Barzotti será la mamá de Milett Figueroa (‘Ninfa’) en ‘De vuelta al Barrio’ y comentó que ‘Milechi’ tiene ‘buena vibra’.



¿Te convertirás en la mamá de Milett?

Bueno, veo que ya se filtró la noticia y sí, seré su mamá y su ‘papá’ es Fernando Bakovic.



¿Ya conocías a Milett?, ¿qué tal grabar con ella?

No la conocía, pero es una chica linda, con una superenergía y buena vibra. Me encantó.



¿Tu personaje se quedará buen tiempo en la serie?

No lo sé, pero los papás de ‘Ninfa’ darán que hablar.



La participación de Carla Barzotti se verá esta noche en la teleserie y se sabe que su personaje y el de Bakovic (de ‘Sinargollas’) le harán la vida imposible a ‘Malena’ (Mónica Sánchez).

De vuelta al barrio