Milett Figueroa revela lo que se viene con su personaje en De vuelta a barrio

‘Llegó para alborotar el barrio’, dijo Milett Figueroa sobre su personaje de ‘Ninfa’, quien intentará seducir a ‘Pichón’ Bravo (Paul Martin) en De vuelta a barrio.

“Ninfa es una secretaria que llega a trabajar con Luis Felipe (Diego Bertie), él me propone enamorar a ‘Pichón’ y hacerle la vida imposible... es divertido, incluso me mudo al barrio. Me voy a quedar largo tiempo acá (en la serie)”, contó.

¿Serás la ‘manzana de la discordia’?



No tanto así, pero he llegado para alborotar todo el barrio y la oficina.



Te cambiaron de look...



Sí, me pintaron el pelo, me pusieron morocha, querían algo más ‘femme fatale’ (mujer sexy), me encanta porque todos los personajes que me han tocado han sido distintos.

¿Cómo te has preparado para asumir este reto?



He seguido preparándome porque, como dicen por ahí, ‘el buen profesional es un eterno estudiante’, así que como amo mi carrera, trato de nutrirme.



Hablando de otro tema, salieron las primeras fotos de Magdyel Ugaz como la ‘Colorina’.



No he visto, he estado grabando todo el día, pero igual le deseo muchos éxitos a Magdyel...

Ninfa provoca celos de Malena en De vuelta al barrio.

Como lo comentaste en una ocasión, es un personaje fuerte.



Creo que una actriz siempre se va a meter en la historia del personaje para contársela a la gente que lo ve, y ella va a hacer un buen papel.



¿No te quedó un sinsabor porque ese personaje era para ti?



No, porque estoy en la novela, digamos, más vista del Perú. Estoy feliz, con un personaje superlindo que me ha tocado. Emocionada también porque estoy en ‘El gran show’, participaré en otro programa, pero ahora concentrada en mi carrera como actriz y qué mejor que en ‘De vuelta al barrio’.