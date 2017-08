Mirella Paz fue víctima de un usuario desubicado. En Instagram, un usuario identificado como @d.yabar, lanzó comentarios despectivos y groseros en contra de la modelo. Él la calificó de gorda y mediocre. Además, la acusó de ser la razón por la que "el Perú no progresa".

"El Perú no progresa por chanchas como esa que solo tragan y lo tienen todo a la mano con lazo rojo... gorda mediocre y asquerosa @pazmirella", escribió el usuario en un comentario de Instagram.

Demostrando su valentía, Mirella Paz decidió hacer público el comentario de este tipo. En una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante mostró las declaraciones de @d.yabar y desestimó sus palabras. "Un verdadero hombre , jamás de expresa así de una mujer @d.yabar", escribió.

Un verdadero hombre , jamás de expresa así de una mujer @d.yabar Una publicación compartida de mirella paz (@pazmirella) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 11:02 PDT

El apoyo de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos aplaudieron que Mirella Paz no se quedara con los brazos cruzados e hiciera pública esta actitud. Otros no dudaron en calificar de 'poco hombre' al usuario que hizo los comentarios.

"ES QUE ESE COBARDE NO ES HOMBRE... es un resentido con la vida que piensa que atacar a alguien alivia la miseria de vida que tiene... ;-) (sic)", escribió @hugo.pinedo. "Maricon eso es Mirella, no pidas mas a un tipejo como ese, oidos sordos!!", expresó @olivareszamudio.

Otro que no dudó en salir a defender a Mirella Paz fue Carlos 'Tomate' Barraza. El conductor y compañero de grupo comentó en la publicación de la modelo, recomendándole que no se deje llevar por ese tipo de comentarios.

"@pazmirella tienes q entender q existe y existirán MARICONES q atacan así a mujeres de cualquier extracto social.... Solo ríete e ignora a esta clase de badulaques ignorantes y energúmenos q solo tienen CACA en el cerebro y no recuerdan q estuvieron en la barriga de una madre ! O es q a este estupido no lo parieron??? Mmmmmm tal vez lo cagaron! (sic)", comentó Tomate Barraza.

Tomate defiende a Mirella Paz Tomate defiende a Mirella Paz Tomate defiende a Mirella Paz

Mirella Paz agradeció la defensa de su amigo y en otro comentario le escribió: "@carlosbarrazaoficial te amo mono gracias 💖💪 (sic)". Así, nos dimos cuenta que en Los Barraza la amistad se cultiva y se mantiene.